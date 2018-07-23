Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalktı mı? Son dakika bedelli askerlikte 21 gün şartı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalktı mı sorusu gündemdekini yerini koruyor. Bedelli askerlik bugün Meclis’te görüşülecek ve karar açıklanacak.

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kaldırıldı mı?

Bedelli askerlikte 28 gün şartı henüz açıklanmadı ancak Meclis’te alınacak kararın ardından durum netleşecek. 28 gün şartının kalkması halinde ise ücretin artacağı iddia edildi.

Bedelli askerlikte gün sayısı 21

Ak Parti başkanvelili Mehmet Muş yaptıkları açıklamada gün sayısının 21 olması için öneri sunacaklarını belirtti.

28 GÜN ŞARTI KALKARSA BEDEL ARTABİLİR

AK Parti, MHP’li üç üyenin desteğiyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta “Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” demişti. Bahçeli’nin mesajının ardından 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik beklenti güçlendi. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor. MHP’li yetkililer dün akşam itibariyle kendilerine herhangi bir değişiklik bilgisi verilmediğini belirtti. Bu konudaki son karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşü de bekleniyor.

SAAT 13.00'TE TOPLANACAK YASALAŞMASI GENEL KURUL'DAN SONRA

Meclis'te komisyon saat 13.00'te toplanacak. Toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor. Toplantı sonunda bedelli askerlik ile ilgili şartların netleşmesi bekleniyor. Torba yasanın içinde bulunan bedelli düzenlemesi de diğer görüşmeler bittikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak oylamanın ardından yasalaşması bekleniyor.