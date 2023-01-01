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Polis Akademisi 1.250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Polis Akademisi 26 ilde 1.250 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2023/1. Dönem duyurusunun paylaşılmasıyla bekçi alımı detayları merak kazandı.Başvurular belirlenen tarihler arasında http://www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2023 bekçi alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

11:39 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bekçi alımı başvuruları 2023

Bekçi alımı başvuruları 2023

Bekçi alımları başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor. Bekçilik için 26 ilde kontenjan ayrılırken en geniş kontenjan 740 kişiyle İstanbul ve 100 kişiyle İzmir olarak açıklandı. Peki, 2023 bekçi alım başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

26 ilimizde istihdam edilmek üzere 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Başvurular 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına internet üzerinden ön başvurular, 18.01.2023 - 03.02.2023 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgilerin doldurması şeklinde yapılacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 18.01.2023 saat 09.00’dan 03.02.2023 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir:

Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması,

en az 167 santimetre boyunda olması,

beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması,

ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması,

31 yaşından gün almamış olması,Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gereklidir.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.



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Polis Akademisi 1.250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
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