EYT hesaplama ekranı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi detaylarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. EYT'liler ve diğer emekliler 2023 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK maaş hesaplama sistemini açtı. İşte EYT emekli maaşı hesaplama ekranı...

EYT MAAŞ HESAPLAMA EKRANI AÇILDI

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.







