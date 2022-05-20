Özgün Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2022 Bekçilik sınav tarihi ve giriş belgesi
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Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2022 Bekçilik sınav tarihi ve giriş belgesi

Bekçi alımı başvuruları 28 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların bitmesiyle birlikte gözler bekçi alımı sınavı tarihine çevrildi. Bekçi alımı başvuruları 28 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların bitmesiyle birlikte gözler bekçi alımı sınavı tarihine çevrildi. Peki, bekçilik sınavı ne zaman, pa.edu 2022 bekçilik sınav giriş belgesi hangi tarihte erişime açılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, nasıl sorgulanır? 2022 Bekçilik sınavı soru dağılımı nasıl?
Bekçilik sınavı 2022

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım süreci devam ediyor. 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınan bekçilik başvuruları ardından yazılı sınav tarihi merak konusu oldu. Polis Akademisi, Bekçilik yazılı sınav tarihini duyurdu ve bekçilik sınav yerleri için beklenen sınav giriş yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre tanınacak. Adaylara sorulacak soruların konu ağırlıkları ise şöyle;

  • Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20
  • Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15
  • Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15
  • Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15
  • Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15
  • Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20

BEKÇİLİK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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