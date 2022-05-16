DSİ 3 Bin 231 Kamu Personeli Alımı detayları belli oldu! İşte başvuru tarihleri ve gereken şartlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine 3 bin 231 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. DSİ kamu personeli alımının detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmış olan personel alımı duyurusuna göre Devlet Su İşleri DSİ 3 bin 231 personel alımı için vatandaşlar "DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, DSİ 3 bin 231 kamu personeli alımı için başvuru tarihleri ne zaman? Gereken şartlar neler? Kadro dağılımı nasıl yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Abone Ol