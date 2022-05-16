DSİ 3 Bin 231 Kamu Personeli Alımı detayları belli oldu! İşte başvuru tarihleri ve gereken şartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı personel alımı için ayrıntılar belli oldu. 2022 yılı bitmeden Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 3 bin 231 Personel Alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'de en büyük 5. Bakanlığı olmayı hedeflerken bunun bünyesine alacağı personel adayları sayesinde olacağını bildirdi.
DSİ 3 BİN 231 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI 2022
3 bin 231 personel alımı kadroları ise şöyledir;
1060 Muhafaza Memuru,
1114 Mühendis,
392 veteriner Hekim,
196 Destek Personeli,
182 Büro Personeli,
100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
50 Bekçi,
24 Avukat,
23 Laborant,
23 Biyolog,
23 Diğer Teknik Hizmet personeli,
12 Pilot,
10 Tekniker,
10 Sağlık Teknikeri,
6 Teknisyen,
6 Helikopter Makinisti,
DSİ 3 BİN 231 PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 2022
- Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.
- DSİ Personel alımları için söz konusu olan alım yapılacak kadrolar için en az lise olmak üzere ilgili alanda mezun olmuş olmak.
- Alanına göre farklılık göstermekte olan yaş şartı ile 30 yaşından veya 35 yaşından büyük olmamak şartları aranacak.
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.
- DSİ Personel alımları için söz konusu olan alım yapılacak kadrolar için en az lise olmak üzere ilgili alanda mezun olmuş olmak.
DSİ 3 BİN 231 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Devlet Su İşleri kamu personeli alımı için henüz net bir tarih yok. Ancak ilanın Haziran ayı içerisinde yayımlanması adaylar tarafından bekleniyor.