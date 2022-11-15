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Motorinde indirim ne kadar?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, motorine indirim geldi. Bu gece yarısı itibarıyla mazota 1 lira 54 kuruş indirim gerçekleşti. Peki İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 15 Kasım 2022 Salı güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin fiyatı ne kadar oldu? Mazot kaç TL? 15 Kasım 2022 Salı güncel benzin motorin fiyatları
Motorin indirim ne zaman?

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından sık sık sorgulanıyor. Motorin fiyatına 1.56 TL'lik motorin indirim geldi. Yapılan indirim sonrası İstanbul'da motorin fiyatları 25 liranın altına geriledi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Salı (15.11.2022) gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

  • İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL
  • İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,81 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.68 TL
  • İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,79 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

  • Ankara'da benzin litre fiyatı 22.84 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı 24,92 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

  • İzmir'de benzin litre fiyatı 22.84 TL
  • İzmir'de motorin litre fiyatı 24,95 TL
  • İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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