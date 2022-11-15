Motorinde indirim ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından sık sık sorgulanıyor. Motorin fiyatına 1.56 TL'lik motorin indirim geldi. Yapılan indirim sonrası İstanbul'da motorin fiyatları 25 liranın altına geriledi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Salı (15.11.2022) gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,81 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.84 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.84 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,95 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.