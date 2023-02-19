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Özgün

Beşiktaş-Antalyaspor maç tarihi TFF tarafından açıklandı: Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 13 Kasım Pazar günü saat 20:00’da oynanması planlanan maç, Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıkalmaya göre, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki 14. hafta mücadelesi 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Peki Giresunspor-Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor, Ümraniyespor-Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?

09:45 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler toplam 10 ilde yoğun olarak hissedildi. Türkiye'nin gündeminde deprem bulunuyor. Deprem sonrasında maçlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, erteleme hakkında açıklama yaptı. Büyükekşi, Süper Lig’de yaptıkları 1 haftalık ertelemeyi uzattıklarını ve ligin 3, 4 Mart’ta başlamasını planladıklarını belirtti.

Beşiktaş-Antalyaspor

BJK-Antalyaspor maç tarihi belli oldu mu?

Taksim'de gerçekleşen patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı, 14 Şubat Salı saat 20.00'de oynanacaktı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı

Giresunspor-Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor maçları ne zaman oynanacak?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenen 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor karşılaşması ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da yapılacak.

  • Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde; “Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.
  • Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız”

#Beşiktaş
#Antalyaspor
#süper lig
#ertelenen maç tarihleri
#Konyaspor
#Fenerbahçe
1 saat önce
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Beşiktaş-Antalyaspor maç tarihi TFF tarafından açıklandı: Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?
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