Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük depremin ardından milli yas ilan edilirken Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 18 Şubat 2023 Cumartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.