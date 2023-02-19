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Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler toplam 10 ilde yoğun olarak hissedildi. Türkiye'nin gündeminde deprem bulunuyor. Deprem sonrasında maçlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, erteleme hakkında açıklama yaptı. Büyükekşi, Süper Lig’de yaptıkları 1 haftalık ertelemeyi uzattıklarını ve ligin 3, 4 Mart’ta başlamasını planladıklarını belirtti.
Taksim'de gerçekleşen patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı, 14 Şubat Salı saat 20.00'de oynanacaktı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenen 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor karşılaşması ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da yapılacak.