Beşiktaş Antalyaspor muhtemel ilk 11 (Süper Lig 14. hafta)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

BJK-Antalyaspor

BJK-Antalyaspor istatistikleri

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.

Beşiktaş’ın Antalyaspor maçında kim yok?

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Berkay Vardar, takımdaki yerlerini alamayacak. Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Beşiktaş’ta sarı kart ceza sınırında kim bulunuyor?

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Romain Saiss, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel ilk 11

Beşiktaş:

Mert, Necip, Tayyip, Montero, Umut, Gedson, Sali, Dele Alli, Cenk, Muleka, Weghorst

FTA Antalyaspor:

Alperen, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Ufuk, Fernando, Ghacha, Nakajima, Larsson, Wright.

ÖZGÜN Kayserispor-Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11