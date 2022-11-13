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Kayserispor-Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte 11'ler

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor, Konyaspor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenmişti. Ligde geride kalan 14. hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 23 puan topladı. İşte Kayserispor Konyaspor ilk 11'ler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor’un Konyaspor kadrosu belli oldu mu? İlk 11’de kim var?
Kayserispor Konyaspor maç kadrosu

13 Ekim 2022 Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Arabam.com Konyaspor müsabakası saat 17.00’de başlayacak. Kadir Sağlam bu sezon iki takımında ilk maçını yönetecek. Kadir Sağlam’a bu Candaş Elbil ve Furkan Ürün yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 17.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Kayserispor'da eksik ve cezalılar kimler?

Kayserispor'da önemli mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Nurettin Korkmaz ve Arif Kocaman Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca zorlu mücadele öncesi Sarı Kırmızılıların İranlı stoperi Hosseini sarı kart sınırında bulunuyor. Başarılı savunma oyuncusu Konyaspor karşısında kart görmesi durumunda Dünya Kupası sonrasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Konyaspor'da sakatlar ve kart cezalıları kim?

Konyaspor'da ise zorlu mücadele öncesinde 4 önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Muhammet Demir ve Endri Cekici'nin Kayserispor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında kart gören Adil Demirbağ ve Uche Ikpeazu cezaları sebebiyle bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Konyaspor'da Ahmet Oğuz sarı kart sınırında bulunuyor.

KAYSERİSPOR KONYASPOR 11'LER

  • Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Mensah, Gavranovic
  • Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğur, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Paz, Soner, Bytyqi, Diouf

Ev sahibi Kayserispor, ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Kayserispor, topladığı 23 puanla 5. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Konyaspor ise ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor, topladığı 21 puanla 8. sırada bulunuyor.

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