Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor 'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş , karşılaşmanın ilk devresinde penaltı bekledi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Siyah beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla penaltı pozisyonu için tepki gösterirken çok sert ifadeler kullanıldı. Peki Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig ekiplerindenBeşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Direkten dönen topa hamle yapmak isteyen Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Bir süre VAR'ı bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.

Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı. Penaltı pozisyonu sonrası ilk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

"Yediniz yediniz, doymadınız"

Salih Uçan'ın yerde kaldığı penaltı pozisyonunu videosunu paylaşan Beşiktaş, "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı. Peki Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?

Deniz Çoban: "Yukarıdan süzülerek gelen bir top var. Topun nereye düşeceği belli. Erdal'ın topu alma hedefi yok. Erdal'ın tek bir hedefi var o da Salih. Arkadaki oyuncu Salih'i bozuyor. Hakemin yeri de gayet iyi. Bana göre net penaltı. Peki VAR buna karışabilir mi? Bu tarz pozisyonlarda hangisine VAR karışacak, hangisine karışmayacak biz de anlamadık. Ama ne olursa olsun açık bir penaltı."

Bahattin Duran: "Görüntü her şeyi anlatıyor. Salih havadan gelen topa bakıyor, hazırlığını yapıyor ve rahat bir şekilde vuracak. Rakibinin tek odağı Beşiktaşlı oyuncu. Arkadan gelip nizami olmayan bir şarj yapıyor. Bu müdahale net bir penaltı. VAR'la arasında nasıl bir konuşma geçti, buna bakılmalı. VAR hakemi, hakemin önünde olan bir pozisyon olduğu için bu şiddeti en iyi görecek olan hakemdir diye düşünmüş olabilir. Bu pozisyonda VAR çok zorlanmıştır. Net bir penaltıydı ama verilmedi."

Bülent Yıldırım: "Şüpheye ve değerlendirme hatasına düşecek bir şey yok. Salih topa yakın, Erdal arkadan geliyor. Yandan gelse oyuncu başka bir şey konuşabiliriz. Ben tartışılacak bir şey göremiyorum. Burada bir kırmızı karttan bahsedemeyiz ama penaltıyla birlikte Erdal'a sarı kart çıkmalıydı."

Buksa'ya gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Ben kartın doğru olduğunu düşünmüyorum. Elini açıp da bir rakibe vurma eylemi yok.Bu bir itme sadece. Tehlike oluşturacak bir hareket yok."

Deniz Çoban: "Ben buna faul yok bile diyebilirim. Sarı kart bu pozisyonda yanlış"