LaLiga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, liderliği Girona'ya kaptırdı. İlk kez maç kadrosuna dahil edilen Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Real Madrid, bir sonraki maçında sahasında Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.

Maçın ardından Arda Güler'in neden sahada olmadığına yönelik açıklamada bulunan İtalyan teknik adam şu sözleri dile getirdi: "Oynaması için doğru zaman değildi çünkü sahada çok fazla yüksek top ve çok fazla ikili mücadele vardı. Sakin olmalıyız ve yakında oynayacağını düşünüyorum"