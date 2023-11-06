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Arda Güler neden ilk 11'de yoktu? Carlo Ancelotti sebebini açıkladı

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Arda Güler, karşılaşmada süre bulamadı. Arda Güler ilk kez maç kadrosunda yer aldı ancak ilk 11’de yer almadı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Carlo Ancelotti, genç oyuncuyu neden oynatmadığını açıkladı. Peki Arda Güler neden ilk 11 de değil? İşte detaylar.

10:39 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:39 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arda Güler, Rayo Vallecano maçıda neden oynamadı?

Arda Güler, Rayo Vallecano maçıda neden oynamadı?

LaLiga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, liderliği Girona'ya kaptırdı. İlk kez maç kadrosuna dahil edilen Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Real Madrid, bir sonraki maçında sahasında Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.

Arda Güler neden ilk 11'de yer almadı?Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Arda Güler’in maçta forma giymesi beklense de teknik diirektör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e şans vermedi.

Maçın ardından Arda Güler'in neden sahada olmadığına yönelik açıklamada bulunan İtalyan teknik adam şu sözleri dile getirdi: "Oynaması için doğru zaman değildi çünkü sahada çok fazla yüksek top ve çok fazla ikili mücadele vardı. Sakin olmalıyız ve yakında oynayacağını düşünüyorum"

La Liga puan durumu



#Arda Güler
#Real Madrid
#La Liga
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