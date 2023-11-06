Arda Güler, Rayo Vallecano maçıda neden oynamadı?
LaLiga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, liderliği Girona'ya kaptırdı. İlk kez maç kadrosuna dahil edilen Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Real Madrid, bir sonraki maçında sahasında Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.
Arda Güler neden ilk 11'de yer almadı?Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
Arda Güler’in maçta forma giymesi beklense de teknik diirektör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e şans vermedi.
Maçın ardından Arda Güler'in neden sahada olmadığına yönelik açıklamada bulunan İtalyan teknik adam şu sözleri dile getirdi: "Oynaması için doğru zaman değildi çünkü sahada çok fazla yüksek top ve çok fazla ikili mücadele vardı. Sakin olmalıyız ve yakında oynayacağını düşünüyorum"