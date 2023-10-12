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Real Madrid oyuncuları | 2023-2024 sezonu Real Madrid kadrosu

Real Madrid CF, İspanya'nın Madrid kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Kulüp, 1902 yılında Madrid Football Club adıyla kurulmuştur ve 1920 yılında Kral Alfonso XIII tarafından Real Madrid (Kraliyet Madrid) adını almıştır. Mevcut Real Madrid kadrosunda Karim Benzema, Vinicius Junior, Luka Modric, Arda Güler ve Thibaut Courtois gibi futbolcular yer almaktadır. Real Madrid teknik direktörü, Carlo Ancelotti’dir. İşte Real Madrid oyuncuları ve isimleri.

17:28 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Real Madrid

Real Madrid

Real Madrid
, İspanya'nın Madrid kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Real Madrid, dünyadaki en başarılı kulüplerden biridir ve 35 La Liga şampiyonluğu, 20 Copa del Rey şampiyonluğu, 14 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 UEFA Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Kıtalararası Kupa ve 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanmıştır.

Real Madrid ne zaman kuruldu?

Real Madrid kulübü
, 1902 yılında Madrid Football Club adıyla kurulmuştur ve 1920 yılında Kral Alfonso XIII tarafından Real Madrid (Kraliyet Madrid) adını almıştır.

Real Madrid’de kimler oynuyor?

Mevcut Real Madrid kadrosu
nda Karim Benzema, Vinicius Junior, Luka Modric ve Thibaut Courtois gibi oyuncular yer almaktadır. Takım, Carlo Ancelotti tarafından yönetilmektedir.

Real Madrid taraftar sayısı kaç?

Real Madrid, dünyadaki en popüler ve desteklenen kulüplerden biridir ve dünya çapında 600 milyondan fazla taraftara sahiptir. Kulübün ev stadyumu, 81.044 kapasiteli Santiago Bernabéu'dur.

Real Madrid başkanı kim?

Real Madrid, küresel bir markadır ve ticari geliri dünyadaki en yükseklerden biridir. Kulüp, Florentino Pérez liderliğindeki bir grup yatırımcı tarafından yönetilmektedir.

Real Madrid teknik direktörü kim?

Real Madrid, Carlo Ancelotti tarafından yönetilmektedir.

Real Madrid kadrosu

Real Madrid'in güncel kadrosu
şu şekildedir:
Kaleciler
: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Luis López
Defans
: Dani Carvajal, Éder Militão, Nacho (Kaptan), Álvaro Odriozola, Lucas Vázquez, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, David Alaba
Orta saha
: Jude Bellingham,Toni Kroos , Luka Modrić (İkinci kaptan), Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler
Forvet
: Vinícius Júnior, Joselu (Espanyol'dan kiralık), Brahim Díaz, Rodrygo

Real Madrid'de en çok golü kim attı, gol kralı kim?

Real Madrid değeri ne kadar?

Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak alan Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında da birinci oldu. Böylece City, 4 yıldır en değerli futbol kulübü markası listesinin başında olan Real Madrid'in tacını elinden aldı. İspanyol takım Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sırada, Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.


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