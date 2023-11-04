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Spor

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3 |ÖZET

Trendyol Süper Lig 11.hafta derbi karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Trabzonspor'un golleri dakika 11' Onuachu, 46' Berat, 47' Pepe atarken sarı-lacivertlilerin golleri ise dakika 59' 90' Dusan Tadic (P) kaydetti. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

21:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 21:27 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor 26 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi.

Trabzonspor 26 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi.

Trendyol Süper Lig 11.hafta derbi karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.


Karşılaşmada bordo-mavililerin golleri dakika 11' Onuachu, 46' Berat, 47' Pepe atarken sarı-lacivertlilerin gollerini dakika 59' 90' Dusan Tadic(P) kaydetti.


Trabzonspor ligde 26 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.



Maçın hikayesi:

11. dakikada Visca sol kanattan bindirme yaparken, Samet’i geçmesiyle birlikte önünde geniş bir alan buldu. Visca’nın ortasında Onuachu, Oosterwolde’ye rağmen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.


İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 46. dakikada 2-0 öne geçti. Bordo mavili takımda Berat’ın uzaktan attığı golle farkı ikiye çıkardı.


Bu golden bir dakika sonra Fenerbahçe savunmasının hatasını affetmeyen Trabzonspor, ceza sahası içinden Pepe’nin attığı golle skoru 3-0’a getirdi.


59. dakikadada Mehmet Can’ın Tadic’e yaptığı hareket sonrasında sarı lacivertliler penaltı kazandı. 61. dakikada Fenerbahçe, Dusan Tadic’in penaltıdan attığı gol farkı ikiye indirdi: 1-3.


78. dakikada İsmail Yüksek, Trezeguet’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


90 dakika Dusan Tadic penaltıdan skoru 3-2 ye getirdi. Mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı.



Trabzonspor'un maç sonu paylaşımları:






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
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