Trabzonspor 26 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi.
Trendyol Süper Lig 11.hafta derbi karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmada bordo-mavililerin golleri dakika 11' Onuachu, 46' Berat, 47' Pepe atarken sarı-lacivertlilerin gollerini dakika 59' 90' Dusan Tadic(P) kaydetti.
Trabzonspor ligde 26 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
11. dakikada Visca sol kanattan bindirme yaparken, Samet’i geçmesiyle birlikte önünde geniş bir alan buldu. Visca’nın ortasında Onuachu, Oosterwolde’ye rağmen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 46. dakikada 2-0 öne geçti. Bordo mavili takımda Berat’ın uzaktan attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Bu golden bir dakika sonra Fenerbahçe savunmasının hatasını affetmeyen Trabzonspor, ceza sahası içinden Pepe’nin attığı golle skoru 3-0’a getirdi.
59. dakikadada Mehmet Can’ın Tadic’e yaptığı hareket sonrasında sarı lacivertliler penaltı kazandı. 61. dakikada Fenerbahçe, Dusan Tadic’in penaltıdan attığı gol farkı ikiye indirdi: 1-3.
78. dakikada İsmail Yüksek, Trezeguet’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
90 dakika Dusan Tadic penaltıdan skoru 3-2 ye getirdi. Mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı.