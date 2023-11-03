MAÇ SONUCU | Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçı öncesinde Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılarda Nelsson ve Ziyech uzun süre sonra ilk 11’de mücadeleye başladı. Galatasaray, son haftaların eleştirilen ismi Zaha’nın attığı gollerle sonuca giderken Muslera’nın sakatlığıyla üzüldü. Günay Güvenç, 59. dakikada sahaya dahil olurken ligde ilk defa Galatasaray forması giydi. 2-1 biten mücadelede Kasımpaşa’nın tek golü Omeruo attı.

Nelsson 9, Ziyech 7 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson 9, orta sahada görev alan Hakim Ziyech ise 7 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Danimarkalı futbolcu Nelsson, son olarak ligin 4. haftasındaki Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sonraki 6 lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Nelsson'u ilk 11'de tercih etmedi.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise son olarak ligin 5. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giydi. Ziyech, sakatlık ve kadro tercihi nedenleriyle sonraki 5 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de görev yapmadı.

Abdülkerim Bardakcı sol bekte

Galatasaray'da stoper Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sol bekte görevlendirildi.

Sol bekler Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Abdülkerim Bardakcı'ya formayı verdi. Bu sezon Abdülkerim Bardakcı'yı zaman zaman maç içlerinde sol beke kaydıran Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk kez bir müsabakada bu bölgede başlattı.

Ndombele kadroda yok

Galatasaray'da Tanguy Ndombele sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Ndombele'nin yakın zamanda takıma katılacağını bildirdi.

İsrail'e tepki, Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek verdi.

"Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük." şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, tribünlerde üzerinde İngilizce "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır", "Özgür Filistin", "Bırakın Gazze'de bebekler yaşasın" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.



