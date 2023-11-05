Maçta yaşanan ikili mücadeleler
Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 10. dakikada Fode Koita attı. Konu takım bu gole 57. dakikada Benjamin Stambouli'yle cevap verdi.
Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir, karşılaşmada birçok önemli kurtarışa imza attı.
Sivasspor’da Burak Kapacak ve Modou Barrrow, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maçı tamamlayamadı.
Bu beraberliğin ardından Patrick Kluivert'in çalıştırdığı Adana Demirspor puanını 21'e, Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ise 14'e yükseltti.