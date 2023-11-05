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Spor

Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Süper Lig'de Sivasspor ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getiren maçta iki takım puanları paylaştı. Sivasspor-Adana Demirspor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selman Ağrıkan
15:28 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:29 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Maçta yaşanan ikili mücadeleler

Maçta yaşanan ikili mücadeleler

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.




Ev sahibi ekibin golünü 10. dakikada Fode Koita attı. Konu takım bu gole 57. dakikada Benjamin Stambouli'yle cevap verdi.


Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir, karşılaşmada birçok önemli kurtarışa imza attı.


Sivasspor’da Burak Kapacak ve Modou Barrrow, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maçı tamamlayamadı.


Bu beraberliğin ardından Patrick Kluivert'in çalıştırdığı Adana Demirspor puanını 21'e, Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ise 14'e yükseltti.


Sivasspor 1-1 Adana Demirspor maç özetini izlemek için





#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Sivasspor
19 dakika önce
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