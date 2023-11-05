Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada Antalyaspor'un gollerini dakika (46') Saric, (50',57') Jehezkel'den geldi. Siyah-beyazlıların gollerini ise dakika (45+2') Cenk Tosun ve (80') Muleka attı.