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Spor

Antalyaspor - Beşiktaş: 3-2 |ÖZET

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada Antalyaspor'un golleri dakika (46') Saric ve (50',57') Jehezkel'den geldi. Siyah-beyazlıların gollerini ise dakika (45+2') Cenk Tosun ve (80') Muleka attı. Antalyaspor-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:54 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 21:18 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Antalyaspor, 10 yıl sonra sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti.

Antalyaspor, 10 yıl sonra sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti.

Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada Antalyaspor'un gollerini dakika (46') Saric, (50',57') Jehezkel'den geldi. Siyah-beyazlıların gollerini ise dakika (45+2') Cenk Tosun ve (80') Muleka attı.


Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 19 puanda kalırken lider ile arasındaki puan farkı 12'ye çıktı. Antalyaspor ise puanını 15'e yükseltti.


Maçın önemli anları:

11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.


30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


33. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.


34. dakikada Beşiktaş'ın sol köşeden kazandığı kornerle ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kafayla şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Topun oyun alanına dönmesiyle Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.


46. dakikada Antalyaspor skora eşitlik getirdi. Jehezkel'in sol kanattan pasında topla buluşturduğu Saric, ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1.


50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin yarı sahadan uzun pasında sol kanatta topla buluşturduğu Jehezkel, ceza sahası dışına çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.


57. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin Balcı, sol kanattan ceza sahası sağ çaprazdaki Jehezkel'e pas verdi. Beşiktaş savunmasını geçen Jehezkel, ceza alanı orta kısmına ilerleyip yaptığı şık vuruşla takımının üçüncü, kendisinin mücadeledeki ikinci golünü kaydetti: 3-1.


68. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.


79. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 3-2. Karşılaşmayı, Antalyaspor 3-2 kazandı.


İlk kez kaybetti

Beşiktaş, Eylül 2013'ten bu yana Antalyaspor deplasmanında oynadığı son 8 lig maçının ardından ilk kez kaybetti.


Trendyol Süper Lig'de bu sezon şutları en fazla direkten dönen takım Beşiktaş oldu.(6)


Beşiktaş, son 5 deplasman maçında 12 gol yedi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı son 7 maçta ise 1 galibiyet aldı.







#Süper Lig
#Antalyaspor
#Beşiktaş
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