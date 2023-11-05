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Spor

Beşiktaş: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karara sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" ifadelerini kullandı.

20:34 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 20:41 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş pozisyona tepkili.

Beşiktaş pozisyona tepkili.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, 36.dakikada Antalyasporlu oyuncunun Salih Uçan'ı itmesi sonucu penaltı bekledi. Hakem VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi.


Beşiktaş yönetimi, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Türkiye Fiyasko Federasyonu' ifadesini kullandı.


Siyah-beyazlıların bir diğer gönderisinde ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!"








#Beşiktaş
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Antalyaspor
#Hakem
19 dakika önce
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