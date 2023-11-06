İspanya 1. Futbol Ligi’nin (

) 12. haftasında

sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Rayo Vallecano engelini aşamayan Real Madrid, bu sezon resmi maçlarda ilk defa iç sahada puan kaybı yaşadı.

maçına kadar Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 5 iç saha maçı oynayan Real Madrid, bunların tamamında galibiyete ulaşmayı başarmıştı. Real Madrid, bu karşılaşma sonucu ile liderliği