Real Madrid evinde Rayo Vallecano ile berabere kaldı liderliği bıraktı
İspanya 1. Futbol Ligi’nin (
) 12. haftasında
sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Rayo Vallecano engelini aşamayan Real Madrid, bu sezon resmi maçlarda ilk defa iç sahada puan kaybı yaşadı.
maçına kadar Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 5 iç saha maçı oynayan Real Madrid, bunların tamamında galibiyete ulaşmayı başarmıştı. Real Madrid, bu karşılaşma sonucu ile liderliği
'ya kaptırdı.
Real Madrid - Rayo Vallecano maç özeti
Real Madrid - Rayo Vallecano maç özeti
Real Madrid - Rayo Vallecano canlı skor
Real Madrid - Rayo Vallecano canlı skor
La Liga puan durumu
La Liga puan durumu
La Liga fikstürü
La Liga fikstürü
La Liga skor
La Liga skor
La Liga gol krallığı
La Liga gol krallığı
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2 saat önce