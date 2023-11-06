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Real Madrid, Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalarak liderliği Girona'ya kaptırdı | ÖZET

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid iç sahada Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalarak liderliği Girona'ya kaptırdı. Eflatun beyazlılar aldıkları beraberlikle puanını 29’a çıkararak, liderliği 31 puandaki Girona’ya kaptırdı. Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınsa da teknik direktör Carlo Ancelotti’nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi. Real Madrid - Rayo Vallecano maç özetini izlemek ve La Liga puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:03 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Real Madrid evinde Rayo Vallecano ile berabere kaldı liderliği bıraktı

Real Madrid evinde Rayo Vallecano ile berabere kaldı liderliği bıraktı

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (
) 12. haftasında
sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Rayo Vallecano engelini aşamayan Real Madrid, bu sezon resmi maçlarda ilk defa iç sahada puan kaybı yaşadı.
maçına kadar Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 5 iç saha maçı oynayan Real Madrid, bunların tamamında galibiyete ulaşmayı başarmıştı. Real Madrid, bu karşılaşma sonucu ile liderliği
'ya kaptırdı.

Real Madrid - Rayo Vallecano maç özeti

Real Madrid - Rayo Vallecano maç özetini izlemek için
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Real Madrid - Rayo Vallecano canlı skor

La Liga puan durumu

La Liga fikstürü

La Liga skor

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#Real Madrid
#Rayo Vallecano
#La Liga
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