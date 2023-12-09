Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 359'uncu kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe, son karşılaşmayı 2 Nisan 2023 tarihinde oynamıştı.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşacak. 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
DERBİDE BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR, FENERBAHÇE DZEKO'YA GÜVENİYOR
Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin bugünkü derbide en büyük kozları golcüleri olacak. Ev sahibi Kartal’da Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisine çıkacak.
Kamerunlu futbolcusu sarı lacivertli takıma karşı 2016-2017, 2020- 2021 ve 2022-2023 sezonlarında olmak üzere 5 kez sahada yer alırken 4 kez ağları havalandırmayı başardı.
31 yaşındaki yıldızın gol attığı 3 karşılaşmada Beşiktaş rakibine karşı 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç kaybetmedi. Bu sezon ligde 11 maça çıkan Aboubakar 4 kez ağları havalandırdı. Sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Kamerunlu futbolcu 8 Ekim’de İstanbulspor ile oynanan 8. hafta mücadelesinden bu yana suskun.
DZEKO 15 GOLE DiREKT KATKI VERDi
FENERBAHÇE’de Edin Dzeko ligde geriden kalan 14 haftada sergilediği performansla krallık yarışında Galatasaraylı Mauro İcardi ile birlikte zirvede yer alıyor. Bosnalı futbolcu bu sezon Süper Lig’de çıktığı 14 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaparak 15 gole direkt katkı verdi. 37 yaşındaki futbolcu ayrıca tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 13 gol, 7 asistle 20 gole katkı sağladı.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇININ KADROSU
· Mert
· Onur
· Necip
· Colley
· Umut
· Salih
· Gedson
· Chamberlain
· Muleka
· Cenk
· Aboubakar
· Livakovic
· Osayi
· Samet (S.Aziz)
· Djiku
· FeRdi
· İsmail
· İrfan Can
· Szymanski
· Fred
· Tadic
· Dzeko