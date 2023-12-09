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Beşiktaş Süper Ligin 15’inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak! Maçın kadrosu belli oldu

Süper Lig'de 15. hafta dev bir maça sahne olacak. Türkiye'nin iki köklü çınarı olan Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri bir kez daha kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Lider Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor. Dev derbi öncesinde Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve saat futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

11:50 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş Fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe

Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 359'uncu kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe, son karşılaşmayı 2 Nisan 2023 tarihinde oynamıştı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşacak. 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

DERBİDE BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR, FENERBAHÇE DZEKO'YA GÜVENİYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin bugünkü derbide en büyük kozları golcüleri olacak. Ev sahibi Kartal’da Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisine çıkacak.

Kamerunlu futbolcusu sarı lacivertli takıma karşı 2016-2017, 2020- 2021 ve 2022-2023 sezonlarında olmak üzere 5 kez sahada yer alırken 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

31 yaşındaki yıldızın gol attığı 3 karşılaşmada Beşiktaş rakibine karşı 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç kaybetmedi. Bu sezon ligde 11 maça çıkan Aboubakar 4 kez ağları havalandırdı. Sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Kamerunlu futbolcu 8 Ekim’de İstanbulspor ile oynanan 8. hafta mücadelesinden bu yana suskun.

DZEKO 15 GOLE DiREKT KATKI VERDi

FENERBAHÇE’de Edin Dzeko ligde geriden kalan 14 haftada sergilediği performansla krallık yarışında Galatasaraylı Mauro İcardi ile birlikte zirvede yer alıyor. Bosnalı futbolcu bu sezon Süper Lig’de çıktığı 14 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaparak 15 gole direkt katkı verdi. 37 yaşındaki futbolcu ayrıca tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 13 gol, 7 asistle 20 gole katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇININ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER
BEŞiKTAŞ

· Mert

· Onur

· Necip

· Colley

· Umut

· Salih

· Gedson

· Chamberlain

· Muleka

· Cenk

· Aboubakar

FENERBAHÇE

· Livakovic

· Osayi

· Samet (S.Aziz)

· Djiku

· FeRdi

· İsmail

· İrfan Can

· Szymanski

· Fred

· Tadic

· Dzeko


Trendyol Süper Lig 15. haftasında derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig 15. haftasında derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 135'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalarda galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 47-42 üstünlüğü bulunuyor. 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın son 5 karşılaşmasında ise 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Rıza Çalımbay’ın derbide en büyük kozu golcü Vincent Aboubakar olacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı altı Süper Lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe Szymanski, Dzeko ve İrfan Can gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.


#beşiktaş
#fenerbahçe
#süper lig
#derbi
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