Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 lig maçının altısından galip çıkmadı. Beşiktaş'a konuk olduğu son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe , ligin kritik haftasında puan kaybetmek istemiyor. 37 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler bu sezon sadece 1 yenilgi aldı. 26 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş ise Fenerbahçe'ye rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmedi. Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

77 Umut Meraş

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

20 Necip Uysal

22 Bakhtiyor Zaynutdinov

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

3 Samet Akaydin

21 Bright Osayi-Samuel

24 Jayden Oosterwolde

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

27 Miguel Crespo

35 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI SKOR

İKİ TAKIMDA ÇIKIŞTA

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

Ligde art arda kaybedilen puanlardan sonra son iki maçını kazanan Fenerbahçe de sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Herhangi puan kaybında liderliği kaptırma tehlikesi yaşamak istemeyen Kanarya'nın da hedefi haftayı 3 puanla kapatmak.

KARTAL'DA 4 EKSİK 1 BELİRSİZ

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden tedavisi olan ve maç kadrosuna alınan Omar Colley'in durumu ise maç saati belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl de derbi kadrosuna dahil edilen isimler oldu.

FENERBAHÇE'DE BECAO VE ZAJC YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun ise maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları da belirsiz.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI











