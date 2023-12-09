Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
77 Umut Meraş
8 Salih Uçan
19 Amir Hadziahmetovic
20 Necip Uysal
22 Bakhtiyor Zaynutdinov
83 Gedson Fernandes
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
3 Samet Akaydin
21 Bright Osayi-Samuel
24 Jayden Oosterwolde
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
27 Miguel Crespo
35 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI SKOR
İKİ TAKIMDA ÇIKIŞTA
Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.
Ligde art arda kaybedilen puanlardan sonra son iki maçını kazanan Fenerbahçe de sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Herhangi puan kaybında liderliği kaptırma tehlikesi yaşamak istemeyen Kanarya'nın da hedefi haftayı 3 puanla kapatmak.
KARTAL'DA 4 EKSİK 1 BELİRSİZ
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden tedavisi olan ve maç kadrosuna alınan Omar Colley'in durumu ise maç saati belli olacak.
Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl de derbi kadrosuna dahil edilen isimler oldu.
FENERBAHÇE'DE BECAO VE ZAJC YOK
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun ise maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.
Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları da belirsiz.