Müsabakadan önce karşılaşmanın zor geçeceğini bildiğini aktaran Kartal, “Karagümrük takımının son haftalarda iyi bir çıkışta olduğunu biliyorduk. Süper Lig’de milli takımlara en çok oyuncu veren takım Fenerbahçe. Bu kolay bir şey değil. Dört günde bir maç oynuyoruz. En fazla benim oyuncularıma yük biniyor. Bir de işin diğer tarafı var. Sakat oyuncularımız var. Hiçbir zaman buna sığınmadım. Ne kadar zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Oynayan oyuncularım elinden gelenin iyisini yaptılar. Maça baskılı başladık. Erken bir gol bulsak belki maçı koparabilirdik. Daha sonra gol yedik. 1-0 geriye düştük. Daha önce de gol yedik ve çevirmesini bildik. Oyunun hızını artırarak kazanacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür derim. Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Aslanlar gibi oynadık ve 3 puanı aldık” ifadelerini kullandı.