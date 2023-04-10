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Beşiktaş 3-1 Giresunspor maç özeti ve golleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 39’uncu dakikada penaltıdan ve 45+5’inci dakikalarda Aboubakar ile 55’inci dakikada Redmond kaydetti. Giresunspor’un mücadeledeki tek golü ise 21’inci dakikada Bajic’ten geldi. Beşiktaş-Giresunspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

13:34 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş-Giresunspor maç özeti

Beşiktaş-Giresunspor maç özeti

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam etti. Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye yaklaşan Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden galip ayrıldı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2) ve Redmond kaydetti. Giresunspor'un tek golünü ise Bajic attı. Beşiktaş-Giresunspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Beşiktaş-Giresunspor maçı geniş özeti

  1. 3. dakikada Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kontrol etti.
  2. 13. dakikada Redmond'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
  3. 21. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Sainz'in ceza sahası solundan son çizgi üzerinden pasında Bajic'in altıpasın içinden yaptığı şık vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.
  4. 23. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Colley'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
  5. 27. dakikada Hadziahmetovic'in hatalı pasında araya giren ve topu kapan Sainz'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  6. 30. dakikada Aboubakar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un dar açından yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.
  7. 37. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Salih Uçan'ın şutunda Perez'in ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 39. dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
  8. 42. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
  9. 45+5. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Ghezzal'ın ara pasında topla buluşan Aboubakar, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
  10. 54. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattaki Masuaku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Redmond'un Kuwas'tan sıyrıldıktan sonra uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.
  11. 71. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Redmond'un yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan topu kornere çeldi. Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Giresunspor engelini de aşmayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu maçla üst üste 5. galibiyetini aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ikinci kez peş peşe 5 maçı galibiyetle tamamlamayı başaran siyah-beyazlılar, bu süreçte daha önce MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.


#Beşiktaş
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