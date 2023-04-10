Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşılaştı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi maç programı.