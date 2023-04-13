Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İtalyan ekibi Milan ile Napoli karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 1-0'lık skorla kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti. Real Madrid evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazandı. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte 13 Nisan 2023 maç programı.