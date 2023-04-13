Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İtalyan ekibi Milan ile Napoli karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 1-0'lık skorla kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti. Real Madrid evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazandı. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte 13 Nisan 2023 maç programı.
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (13 Nisan 2023 maç programı)
- 15:00 Samtredia - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 16:00 Ç.Rizespor - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 17:00 Saburtalo Tiflis - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 17:00 PAOK - Lamia Yunanistan Kupası Bilyoner TV
- 19:00 Vejle - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Dila Gori - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:45 Feyenoord - Roma UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
- 19:45 KAA Gent - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
- 20:30 Altay - Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 21:00 Al Fujairah - Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
- 22:00 Manchester Utd - Sevilla UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
- 22:00 Juventus - Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
- 22:00 B.Leverkusen - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Exxen
- 22:00 Lech Poznan - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
- 22:00 Anderlecht - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
- 22:00 Basel - Nice UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen