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Bugün hangi maçlar var? 13 Nisan 2023 Perşembe maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Milan, sahasında Napoli'yi 1-0 mağlup etti. Real Madrid evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazandı ve ikinci maç öncesi ciddi bir avantaj elde etti. Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Nisan 2023 Perşembe maç programı.

09:22 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İtalyan ekibi Milan ile Napoli karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 1-0'lık skorla kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti. Real Madrid evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazandı. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte 13 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (13 Nisan 2023 maç programı)

  1. 15:00 Samtredia - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  2. 16:00 Ç.Rizespor - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  3. 17:00 Saburtalo Tiflis - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  4. 17:00 PAOK - Lamia Yunanistan Kupası Bilyoner TV
  5. 19:00 Vejle - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  6. 19:00 Dila Gori - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  7. 19:45 Feyenoord - Roma UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
  8. 19:45 KAA Gent - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
  9. 20:30 Altay - Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  10. 21:00 Al Fujairah - Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
  11. 22:00 Manchester Utd - Sevilla UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
  12. 22:00 Juventus - Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
  13. 22:00 B.Leverkusen - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Exxen
  14. 22:00 Lech Poznan - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
  15. 22:00 Anderlecht - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
  16. 22:00 Basel - Nice UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen

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