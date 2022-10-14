Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 16 Ekim Pazar günü kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Wellington, Masuaku, Gedson, Josef, Dele Alli, N'Koudou, Ghezzal, Weghourts

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen savunma ve hücum çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (14 Ekim) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.