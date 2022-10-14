Özgün Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Devlerin karşılaşacağı müsabakanın ayrıntıları merak ediliyor. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş- Trabzonspor maçı canlı: BJK- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 kadrosu (Süper Lig 10.hafta)
Beşiktaş Trabzonspor maçı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 16 Ekim Pazar günü kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Wellington, Masuaku, Gedson, Josef, Dele Alli, N'Koudou, Ghezzal, Weghourts

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen savunma ve hücum çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (14 Ekim) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
SPOR
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu





Marmaradan geçti Akdenize gidecek

Marmara'dan geçti Akdeniz'e gidecek

Türk devini gören telefonuna sarıldı.
Uzaydayım dönüşiçin para lazım

'Uzaydayım dönüş
için para lazım'

​Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı Putin ile birlikte verdik

​Dünya günlerce bu keşfi konuşmuştu.

​TOKİ kura çekimi ne zaman?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.