Süper Lig'de 10. hafta maçları cuma günü oynanacak olan Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak. Aynı zamanda bu hafta, önemli bir derbiye de sahne olacak.
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan'ın görev yapacağı ifade edildi. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.
- Süper Lig'de bu hafta görev yapacak hakemler şu şekilde;
- Alanyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- Fatih Karagümrük-Hatayspor: Volkan Bayarslan
- Kasımpaşa-Adana Demrispor: Tugay Kaan Numanoğlu
- Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
- Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
- Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
- Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
- Sivasspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek
- Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler