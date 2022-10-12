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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada kritik karşılaşmada Ali Şansalan'ın düdük çalacağı ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Trabzonspor maçını kim yönetecek?
Ali Şansalan

Süper Lig'de 10. hafta maçları cuma günü oynanacak olan Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak. Aynı zamanda bu hafta, önemli bir derbiye de sahne olacak.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan'ın görev yapacağı ifade edildi. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.

  • Süper Lig'de bu hafta görev yapacak hakemler şu şekilde;
  • Alanyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • Fatih Karagümrük-Hatayspor: Volkan Bayarslan
  • Kasımpaşa-Adana Demrispor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
  • Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
  • Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
  • Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
  • Sivasspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek
  • Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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