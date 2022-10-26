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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörlük için adaylar konuşulmaya başlandı. Beşiktaş'ta Hatayspor mağlubiyetinin ardından Valerien Ismael'in bileti kesildi. Geçtiğimiz akşam oynanan Beşiktaş - Hatayspor maçından sonra Beşiktaşlı taraftarların baskısı üzerine Beşiktaş yönetimi tarafından Salı günü bir toplantı gerçekleşti. Ortaya çıkan iddialara göre Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör değişikliğine gidecek olan siyah-beyazlılarda 5 isim ön plana çıktı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte öne çıkan isimler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak, adaylar kimler? Valerien Ismaelin yerine geçecek isimler...
Beşiktaş yeni teknik direktörü

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'le yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerle güçlenen kadroya rağmen işler yolunda gitmedi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin destek açıklamalarına rağmen son 6 maçında sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta, Ismael ile devam etmeme kararı çıktı. valerien Ismael’le yollarını ayırma kararı alan Kara Kartal’da genç hocanın yerine gelecek isim için çalışmalar şimdiden başladı.

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Takım ile Fransız teknik adam arasında bir kopukluk olduğuna inanan yönetim, yeni isimleri gündemine aldı. Beşiktaş'ta Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Rıza Çalımbay isimleri, yönetim kurulu toplantısında görüşülecek ve karara bağlanacak.

Siyah-beyazlı takım 30 Ekim'de HangiKredi Ümraniyespor ile ardından da 5 Kasım'daki derbide Galatasaray ile karşılaşacak. Beşiktaş yönetiminin kararını kısa süre içinde açıklaması ve Ümraniyespor maçına yeni teknik adam ile çıkılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM?

Kara Kartal’da Şenol Güneş’in de bulunduğu Türk aday isimlere ek olarak yönetimin adayları arasında 4 yabancı isim de bulunuyor. Bu adaylar arasında Rafael Benitez ve Steven Gerrard’ın isimlerinin olduğu bildirildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları:

  • Şenol Güneş
  • Sergen Yalçın
  • Mircea Lucescu
  • İlhan Palut
  • Rıza Çalımbay

  • Rafael Benitez

  • Steven Gerrard

ŞENOL GÜNEŞ: 'KONUŞULUYOR'

Beşiktaş yönetimi, Fransız hocanın yerine teknik direktör adayları olarak Rıza Çalımbay, Mircea Lucescu, İlhan Palut, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı belirledi. Teknik direktör Şenol Güneş A Spor'a yaptığı açıklamada, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: "Bana gelen bir şey yok"
SPOR
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: "Bana gelen bir şey yok"
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