Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'le yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerle güçlenen kadroya rağmen işler yolunda gitmedi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin destek açıklamalarına rağmen son 6 maçında sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta, Ismael ile devam etmeme kararı çıktı. valerien Ismael’le yollarını ayırma kararı alan Kara Kartal’da genç hocanın yerine gelecek isim için çalışmalar şimdiden başladı.

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Takım ile Fransız teknik adam arasında bir kopukluk olduğuna inanan yönetim, yeni isimleri gündemine aldı. Beşiktaş'ta Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Rıza Çalımbay isimleri, yönetim kurulu toplantısında görüşülecek ve karara bağlanacak.

Siyah-beyazlı takım 30 Ekim'de HangiKredi Ümraniyespor ile ardından da 5 Kasım'daki derbide Galatasaray ile karşılaşacak. Beşiktaş yönetiminin kararını kısa süre içinde açıklaması ve Ümraniyespor maçına yeni teknik adam ile çıkılması bekleniyor.

REKLAM

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM?

Kara Kartal’da Şenol Güneş’in de bulunduğu Türk aday isimlere ek olarak yönetimin adayları arasında 4 yabancı isim de bulunuyor. Bu adaylar arasında Rafael Benitez ve Steven Gerrard’ın isimlerinin olduğu bildirildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları:

Şenol Güneş

Sergen Yalçın

Mircea Lucescu

İlhan Palut

Rıza Çalımbay

Rafael Benitez

Steven Gerrard

ŞENOL GÜNEŞ: 'KONUŞULUYOR'

Beşiktaş yönetimi, Fransız hocanın yerine teknik direktör adayları olarak Rıza Çalımbay, Mircea Lucescu, İlhan Palut, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı belirledi. Teknik direktör Şenol Güneş A Spor'a yaptığı açıklamada, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.