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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası çekidi. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kim?

15:44 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş

Beşiktaş

Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Neftçi Bakü’yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki FC – Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.



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#uefa avrupa ligi
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#beşiktaşın rakipleri
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu