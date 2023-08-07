Beşiktaş
Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Neftçi Bakü’yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki FC – Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.
Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.