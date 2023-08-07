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UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2023-24 sezonu play-off turu kuraları çekildi. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan elenmesi halinde bu turda Karabağ-HJK Helsinki eşlemesini geçen tarafla karşılaşacak.

15:15 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2023-24 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya elenmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belirlendi.

Elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasındaki eşleşmeyi kazanan tarafla karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maçlar ne zaman oynanacak?

İstanbul temsilcisi, ilk maçı, evinde oynayacak.

Play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos'ta, rövanşları 31 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeler

Eşleşmeler şöyle:

Slavia Prag (Çekya)/Dnipro-1 (Ukrayna) - Zorya (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)/Genk (Belçika) - Cukaricki (Sırbistan)

Royal Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

Astana (Kazakistan)/Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

Zalgiris (Litvanya)/Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Breidablik (İzlanda)

KI Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Sheriff (Moldova)/BATE (Belarus)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray - Karabağ (Azerbaycan)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow Czestochowa (Polonya)/Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

AEK (Yunanistan)/GNK Dinamo (Hırvatistan) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)



#2023-24 sezonu
#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
38 dakika önce
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