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Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Klaksvik-Molde maçının galibiyle oynayacak. Bu kapsamda binlerce futbol sever ‘Şampiyonlar Ligi play-off turu ne zaman oynanacak?’ sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar.

14:21 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimleri bugün yapıldı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz 3. eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana'yı geçmesi durumunda play-off turunda Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin gaibiyle karşılaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray 8 Ağustos Salı günü Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Maç S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 29. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 28 kez mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 28 kez çıktığı eleme maçlarında 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 64 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.



#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
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