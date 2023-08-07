Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. SRC Stozice Stadyum’unda oynanacak karşılaşmayı İsveç hakem Andreas Ekberg yönetecek. Galatasaray ve Olimpija Ljubljana daha önce 2012 yılında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda en iyi skoru elde ederek büyük bir avantaj sağlama peşinde olacak. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.