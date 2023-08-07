Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimleri bugün yapıldı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz 3. eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana'yı geçmesi durumunda play-off turunda Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin gaibiyle karşılaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray 8 Ağustos Salı günü Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Maç S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.
"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 29. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 28 kez mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 28 kez çıktığı eleme maçlarında 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 64 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.
Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.
1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.