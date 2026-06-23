MSÜ TERCİH SONUÇLARI personeltemin.msb.gov.tr 2026! MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu?

MSÜ tercih yerleştirme sonuçları için adayların gözü Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi olan personeltemin.msb.gov.tr adresine çevrildi. ÖSYM tarafından 1 Mart’ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından adaylar, aldıkları puanlara göre 25 Mart–24 Nisan tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Tercih sürecinin ardından başlayan değerlendirme aşamasında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi kategorileri içinde ayrı ayrı ele alınıyor. Yerleştirmelerin adayların tercih sıralamaları ve ADP puanlarına göre yapılacağı belirtilirken, sonuçların adaylara basılı ya da e-posta yoluyla bildirilmeyeceği ifade edildi. Adaylar sonuçlara yalnızca T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak ulaşabilecek.

1 /4 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinde sona gelinirken, yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1 Mart’ta yapılan MSÜ sınavının ardından 25 Mart–24 Nisan tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak yerleştirmelerde adayların tercih öncelikleri ve ADP sıralamaları esas alınacak. MSÜ tercih sonuçlarının yalnızca personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişime açılacağı, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacağı ifade ediliyor.

2 /4 MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı mı 2026? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2026 yılı MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih değerlendirme süreçleri, adayların YKS puanları ve diğer kriterler doğrultusunda titizlikle incelenmeye devam ediyor. Sonuçlar ilan edildiği andan itibaren adaylar, MSB'nin resmi altyapısı üzerinden sorgulama yapabilecek.

3 /4 2026 MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 yılında MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran tarihinde ilan edilmişti. Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının son haftası (23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında) açıklanması bekleniyor. Sonuçların her an ilan edilme ihtimaline karşı adayların gözü kulağı duyuru sayfasında.