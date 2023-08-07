UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleşti.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakiplerinin belirlendiği kura çekimi gerçekleştirildi.
Konferans Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları 24 Ağustos, rövanş maçları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Slovenya takımlarından Maribor ile karşı karşıya gelecek.
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya) maçının galibi
Fenerbahçe turu geçerse ilk maçını İstanbul'da oynayacak.
Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Azerbaycan takımlarından Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
Aris (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) maçının galibi
Beşiktaş turu geçerse ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Adana Demirspor, 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekiplerinden Osijek ile karşı karşıya gelecek.
Olimpiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) maçının kaybedeni
Adana Demirspor turu geçerse ilk maçı deplasmanda oynayacak.