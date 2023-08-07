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Spor

UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı.

15:05 . 7/08/2023 lundi
Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleşti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleşti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakiplerinin belirlendiği kura çekimi gerçekleştirildi.


Konferans Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları 24 Ağustos, rövanş maçları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.


Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Slovenya takımlarından Maribor ile karşı karşıya gelecek.


Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Twente (Hollanda) / Riga (Letonya) maçının galibi

Fenerbahçe turu geçerse ilk maçını İstanbul'da oynayacak.


Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Azerbaycan takımlarından Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Aris (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) maçının galibi

Beşiktaş turu geçerse ilk maçı deplasmanda oynayacak.


Adana Demirspor, 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekiplerinden Osijek ile karşı karşıya gelecek.

Mavi-şimşeklerin turu geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Olimpiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) maçının kaybedeni

Adana Demirspor turu geçerse ilk maçı deplasmanda oynayacak.



#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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