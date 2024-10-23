ÖSYM AİS giriş yaparak ulaştığınız ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranında, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Eğer daha önce sistemde kayıtlı değilseniz veya şifrenizi unuttuysanız, ilgili işlemleri buradan gerçekleştirebilirsiniz. ÖSYM AİS şifresi alma işlemi için genellikle ekranda belirtilen adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.