BESYO tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanırken, BESYO boş kontenjanlar ve taban puanları ek tercih dönemini bekleyen adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Peki, BESYO ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖZYES ek tercih tarihleri belli oldu mu, kılavuz ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar.
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO tercih sonuçları ilan edildi. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Peki, 2024 BESYO ek tercihler ne zaman, ek tercih olacak mı, ÖZYES ek tercih kılavuz yayınlandı mı? İşte detaylar.
BESYO EK TERCİHLER NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?
2024 BESYO ek tercih tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. BESYO üniversite kayıtları 21 Ekim tarihinde tamamlandı. Açık kalan kontenjanlar belirlendikten sonra BESYO ek tercih süreci ile beraber ÖSYM tarafından 2. yerleştirme kılavuzu da yayınlanacak.
BESYO EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
2024-ÖZYES merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-ÖZYES merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir. Ek yerleştirmede yer alan programları merkezî yerleştirmedeki en düşük puanlarına bakılmaksızın puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
BESYO 2. YERLEŞTİRME EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
BESYO ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir. ÖZYES ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.