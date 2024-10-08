BESYO tercih süreci 7 Ekim 2024 tarihinde tamamlandı. ÖZYES'e giren birçok aday sonuçlarına göre yaptıkları tercihler ile yerleşmeyi bekliyor. BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖZYES TERCİHLERİ SONA ERDİ!

ÖZYES tercih tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmıştı.

Buna göre, 2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 ÖZYES tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖZYES tercih sonuçlarının en geç iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. BESYO tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.







