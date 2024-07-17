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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Taban Puanları 2024

15:43 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:57 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>Besyo Taban Puanları</p>
Besyo Taban Puanları

2024 yılında BESYO'ya (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği) girmek isteyen adaylar için taban puanlar ve sınav kılavuzu hakkında merak edilenleri derledik. Peki Antrenörlük Eğitimi kaç puanla alıyor? Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanı kaç? Spor Yöneticiliği TYT puanı kaç? İşte, Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları!

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BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu), spor alanında geleceğin profesyonellerini yetiştiren ve bu alandaki gelişmelere öncülük eden önemli bir bölümdür. İşte, BESYO Taban Puanları.

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BESYO Kaç Yıllıktır?

Pek çok üniversitede bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 4 yıllıktır. Sadece Spor Yönetimi bölümü 2 yıllıktır. Bu bölüm için yetenek sınavı gerekmez, TYT sınavında aldığınız puanla gidebilirsiniz. 2 yıllık bölümü DGS ile 4 yıl olarak tamamlayabilirsiniz. 2024 BESYO taban puanları henüz netleşmedi. İşte 2023 BESYO taban puanları ve sıralamaları.



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Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: 160 TYT

Spor Yöneticiliği: 160 TYT



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Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2023

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: 160 TYT

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Akdeniz Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: 185 TYT

Rekreasyon: 185 TYT


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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: 160 TYT

Spor Yöneticiliği: 180 TYT

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Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

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Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: TYT Puan Türü 1.200.000 Sıralama

Spor Yöneticiliği: TYT Puan Türü 1.200.000 Sıralama

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Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: 150 TYT

Spor Yöneticiliği: 150 TYT

Rekreasyon: 150 TYT

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Bolu Abant Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: 180 TYT

Spor Yöneticiliği: 180 TYT

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Dokuz Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: 170 TYT

Spor Yöneticiliği:170 TYT

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Gazi Üniversitesi Besyo Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama

Antrenörlük Eğitimi: 220 TYT

Spor Yöneticiliği: 225 TYT


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