2024 yılında BESYO'ya (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği) girmek isteyen adaylar için taban puanlar ve sınav kılavuzu hakkında merak edilenleri derledik. Peki Antrenörlük Eğitimi kaç puanla alıyor? Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanı kaç? Spor Yöneticiliği TYT puanı kaç? İşte, Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları!
BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu), spor alanında geleceğin profesyonellerini yetiştiren ve bu alandaki gelişmelere öncülük eden önemli bir bölümdür. İşte, BESYO Taban Puanları.
BESYO Kaç Yıllıktır?
Pek çok üniversitede bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 4 yıllıktır. Sadece Spor Yönetimi bölümü 2 yıllıktır. Bu bölüm için yetenek sınavı gerekmez, TYT sınavında aldığınız puanla gidebilirsiniz. 2 yıllık bölümü DGS ile 4 yıl olarak tamamlayabilirsiniz. 2024 BESYO taban puanları henüz netleşmedi. İşte 2023 BESYO taban puanları ve sıralamaları.
Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: 160 TYT
Spor Yöneticiliği: 160 TYT
Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2023
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: 160 TYT
Akdeniz Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: 185 TYT
Rekreasyon: 185 TYT
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: 160 TYT
Spor Yöneticiliği: 180 TYT
Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: TYT Puan Türü 1.200.000 Sıralama
Spor Yöneticiliği: TYT Puan Türü 1.200.000 Sıralama
Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: 150 TYT
Spor Yöneticiliği: 150 TYT
Rekreasyon: 150 TYT
Bolu Abant Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: 180 TYT
Spor Yöneticiliği: 180 TYT
Dokuz Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: 170 TYT
Spor Yöneticiliği:170 TYT
Gazi Üniversitesi Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Y-TYT Puan Türü 800.000 Sıralama
Antrenörlük Eğitimi: 220 TYT
Spor Yöneticiliği: 225 TYT
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