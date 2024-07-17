



BESYO Kaç Yıllıktır?

Pek çok üniversitede bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 4 yıllıktır. Sadece Spor Yönetimi bölümü 2 yıllıktır. Bu bölüm için yetenek sınavı gerekmez, TYT sınavında aldığınız puanla gidebilirsiniz. 2 yıllık bölümü DGS ile 4 yıl olarak tamamlayabilirsiniz. 2024 BESYO taban puanları henüz netleşmedi. İşte 2023 BESYO taban puanları ve sıralamaları.







