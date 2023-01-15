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Bilecik TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın izle

Bilecik TOKİ kura sonuçları canlı takip edilmekte. TOKİ Bilecik kura çekilişi ile hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Eskişehir 850 konut kura çekimi sonuçları canlı yayın ile öğrenilecek. Bilecik merkez, Bozüyük, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli oluyor. Peki, Bilecik TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl, nereden, öğrenilir? İşte, Bilecik TOKİ kura sonuçları listesi ve sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI: Bilecik TOKİ merkez, Bozüyük, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt kura sonuçları 2+1 3+1 listesi
Bilecik TOKİ kura sonuçları isim listesi

Bilecik TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. TOKİ kura çekilişleri Bilecik merkez, Bozüyük, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt’te gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Bilecik kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Bilecik kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...

Bilecik TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilecik kura çekimi 15 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bilecik kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ kura takvimi

  • 14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin
  • 15 Ocak 2023: Bilecik
  • 16-17 Ocak 2023: Sakarya
  • 18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli
  • 18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya
  • 22 Ocak 2023: Yalova
  • 23-24 Ocak 2023: Isparta

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