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Bilecik TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Bilecik TOKİ arsa sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 10 Ekim'de başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. Müstakil parsellerde 1604 TL'den başlayan taksitlerle, müşterek parsellerde 937 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıla varan faizsiz ödeme yapılacak. 3 bin 900 arsa kontenjanının verildiği Bilecik’te müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri açıklandı. Peki Bilecik TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bilecik arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte TOKİ Bilecik müstakil, hisseli (müşterek) arsa sonucu isim listesi sorgulama ekranı

17:24 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Bilecik TOKİ arsa kura sonuçları

Bilecik TOKİ arsa kura sonuçları

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik konut başvuruları 31 Ekim’de tamamlanmıştı. İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları 10 Ekim’de alınmaya başlandı. Her üç projenin başvuruları tamamlandı. Sosyal konutların kuraları 7 Kasım’da etaplar halinde çekilmeye başlandı. 3 bin 900 konut arsası için kontenjanın ayrıldığı Bilecik’te arsa kura heyecanı başladı. Peki Bilecik TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Bilecik arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Bilecik TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi. Bilecik TOKİ arsa kuraları 1 Şubat'ta çekilecek.

Bilecik TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bilecik kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bilecik TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Bilecik TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar

TOKİ arsalarına inşaatlar en zaman başlayacak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

TOKİ hisseli arsalara evler ne zaman yapılacak?

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

TOKİ arsalarına inşaatlar kaç yıl içinde bitecek?

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

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Bilecik TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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