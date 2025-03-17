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BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak 2025?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak 2025?

08:2217/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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BİLSEM
BİLSEM

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilsem bireysel değerlendirme sınavı ne zaman sorusu günün öne çıkan konularından oldu. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Güncellenen takvim doğrultusunda BİLSEM bireysel değerlendirmeleri nisan ayı itibariyle başlayacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman başlayacak/bitecek? İşte sınav takvimi.

BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme tarihleri, sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 BİLSEM Ön Değerlendirme Uygulama Sonuçları açıklamasının ardından gözler bilsem bireysel değerlendirme sınav tarihlerine çevrildi. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak?

BİLSEM UYGULAMA RANDEVULARI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Uygulamalar ise 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?

Güncellenen takvim doğrultusunda BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak. Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda öğrenciler yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI GİRİŞ BELGESİ

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

KAYIT TAKVİMİ

Süreci başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 28 Temmuz- 29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.



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#BİLSEM sınavı
#BİLSEM bireysel değerlendirme

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