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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Aralık Cuma günü BİM'e gelecek ürünler

Bim aktüel 15 Aralık Cuma kataloğu yayında! Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında aktüel birçok ürün raflarda satışa çıkarken, bu hafta teknolojik ürünler ağırlıkta. Bu ürünlerin yanı sıra ise soğuk havaların etkisini azaltacak ısıtıcı ürünler de satışta olacak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu ile 15 Aralık Cuma hangi ürünler var? İşte, Bim 15 Aralık aktüel ürünler kataloğu!

14:27 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
BİM aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında binlerce ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Çeyizlik malzemelerden mutfak eşyalarına, elektrikli ısıtıcılardan kutu oyunlarına kadar onlarca ürün, inanılmaz indirimlerle raflardaki yerini aldı. 15 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

BİM 15 Aralık aktüel ürünler kataloğu

Dijitsu 43' FHD Android Smart TV 5.699 TL

Casper VIA X30 8/128GB Cep Telefonu 7.899 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL

Polosmart Tws Kulaklık 249 TL

Polosmart 10.000 mAh Powerbank 249 TL

Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık 45 TL

Polosmart Araç Şarjı 54,90 TL

Dinamo El Feneri 39 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL

Chef's Tava 119 TL

Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 6'lı 179 TL

Keramika Jumbo Kupa 27,50 TL

LAV Naz Çay Bardağı 6'lı 59 TL

LAV Roma Meşrubat Bardağı 3'lü 49 TL

LAV Roma Su Bardağı 3'lü 42,50 TL

LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 59 TL

Kelebek Kurutmalık 269 TL

Ütü Masası 379 TL

Meyve Bıçağı 3'lü 24,50 TL

Çizgili Kavanoz 1600 cc 39,50 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 39 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 49 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 119 TL

Mop Yedek / Paspas Ucu Çeşitleri 19,50 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL

Erkek Ekose Pijama Takımı 259 TL

Kadın Ekose Pijama Takımı 269 TL

Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL

Ekose Kadın / Erkek Terlik 62,50 TL

Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL

Letoon Trekking Bot 349 TL

Kadın Kışlık Fitilli Pantolon 65 TL

Welsoft Şal Yaka Fitilli Sabahlık 229 TL

Çocuk Polar Alt 69 TL

Aqua Flex Banyo Paspası 55 TL

Pvc Masa Örtüsü 59 TL

Oyuncak Şato 279 TL

Takla Atan Yarış Pisti 249 TL

Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL

Kurbağa Top Yakalama Oyunu 179 TL

Sopalı Pelüş At 229 TL

Oyuncak Kamyon 219 TL

Luna'nın Park Seti 199 TL

Zor Çark Oyunu 39,50 TL

Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL

Piccolo Mondi Sürtmeli Uçak 69 TL

Buzzz Yolu Oyunu 119 TL




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1 saat önce
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