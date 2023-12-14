A101 bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 Aralık Perşembe ile 20 Aralık Çarşamba tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünleri, gıda ve bakliyat ürünleri, tekstil ürünleri, kedi maması, mutfak eşyaları ve çocuk oyuncakları gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. 14 Aralık 2023 Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve ürün fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.