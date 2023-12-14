Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında binlerce ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Çeyizlik malzemelerden mutfak eşyalarına, elektrikli ısıtıcılardan kutu oyunlarına kadar onlarca ürün, inanılmaz indirimlerle raflardaki yerini aldı. 15 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
BİM 15 Aralık aktüel ürünler kataloğu
Dijitsu 43' FHD Android Smart TV 5.699 TL
Casper VIA X30 8/128GB Cep Telefonu 7.899 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL
Polosmart Tws Kulaklık 249 TL
Polosmart 10.000 mAh Powerbank 249 TL
Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık 45 TL
Polosmart Araç Şarjı 54,90 TL
Dinamo El Feneri 39 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL
Chef's Tava 119 TL
Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 6'lı 179 TL
Keramika Jumbo Kupa 27,50 TL
LAV Naz Çay Bardağı 6'lı 59 TL
LAV Roma Meşrubat Bardağı 3'lü 49 TL
LAV Roma Su Bardağı 3'lü 42,50 TL
LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 59 TL
Kelebek Kurutmalık 269 TL
Ütü Masası 379 TL
Meyve Bıçağı 3'lü 24,50 TL
Çizgili Kavanoz 1600 cc 39,50 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 39 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 49 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 119 TL
Mop Yedek / Paspas Ucu Çeşitleri 19,50 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL
Erkek Ekose Pijama Takımı 259 TL
Kadın Ekose Pijama Takımı 269 TL
Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL
Ekose Kadın / Erkek Terlik 62,50 TL
Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL
Letoon Trekking Bot 349 TL
Kadın Kışlık Fitilli Pantolon 65 TL
Welsoft Şal Yaka Fitilli Sabahlık 229 TL
Çocuk Polar Alt 69 TL
Aqua Flex Banyo Paspası 55 TL
Pvc Masa Örtüsü 59 TL
Oyuncak Şato 279 TL
Takla Atan Yarış Pisti 249 TL
Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL
Kurbağa Top Yakalama Oyunu 179 TL
Sopalı Pelüş At 229 TL
Oyuncak Kamyon 219 TL
Luna'nın Park Seti 199 TL
Zor Çark Oyunu 39,50 TL
Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL
Piccolo Mondi Sürtmeli Uçak 69 TL
Buzzz Yolu Oyunu 119 TL