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Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'de son dakika deprem açıklaması gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'taki depremler sonrası "risk altında" diyerek uyardığı Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl'de depremler devam edecek mi? Artçı sarsıntılar olacak mı? AFAD ve Kandilli verilerine göre Bingöl'de son depremler listesi haberimizde.

09:02 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bingöl'de deprem

Bingöl'de deprem

Kandili Rasathanesi, Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Yaylıdere ilçesinin Bilekkaya köyü olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BİNGÖL'DE BUGÜN YAŞANAN DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ


BİNGÖL'DE DEPREM RİSKİ VAR MI?

Kahramanmaraş'taki depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan-Bingöl arasındaki fay hattındaki riske dikkat çekmişti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde her zaman depremlerin görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, “Ama, en ağırlıklı olarak Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer var. Kuzey Anadolu fayı üzerinde. En son 1790’larda olmuş. Burası yakında kırılır. Bir tarih vermek doğru değil. Ancak çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

BİNGÖL'DE FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Bingöl’ün Karlıova İlçesinde başlayan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı mevcuttur. Bingöl’ün, Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği bir alanda bulunduğunu söyleyen Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, “Bu Akif faylara bağlı olarak Bingöl, ülkemizde deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan biri. Çünkü kuzeyden, kuzey Anadolu fayı geçiyor. Ayrıca il merkezinden Karlıova’ya kadar devam eden doğu Anadolu fayı geçiyor. 2 fay hattı ve de Varto fayını da eklersek 3 fay hattı Bingöl ilinde kesişiyor. Bu faylara paralel olarak gelişmiş 2’inci faylarda var.” diye konuştu.



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Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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