Doğu Anadolu Bölgesi’nde her zaman depremlerin görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, “Ama, en ağırlıklı olarak Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer var. Kuzey Anadolu fayı üzerinde. En son 1790’larda olmuş. Burası yakında kırılır. Bir tarih vermek doğru değil. Ancak çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Bingöl’ün Karlıova İlçesinde başlayan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı mevcuttur. Bingöl’ün, Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği bir alanda bulunduğunu söyleyen Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, “Bu Akif faylara bağlı olarak Bingöl, ülkemizde deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan biri. Çünkü kuzeyden, kuzey Anadolu fayı geçiyor. Ayrıca il merkezinden Karlıova’ya kadar devam eden doğu Anadolu fayı geçiyor. 2 fay hattı ve de Varto fayını da eklersek 3 fay hattı Bingöl ilinde kesişiyor. Bu faylara paralel olarak gelişmiş 2’inci faylarda var.” diye konuştu.