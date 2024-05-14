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Bingöl'de yer altından gelen ses neden çıktı, sebebi anlaşıldı mı? Prof. Dr. Görür'den açıklama geldi!

Bingöl’de yerin altından ses geldiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Yenidal köyünde yer altından gelen sesin büyük depremin habercisi olacağına ilişkin iddialara yönelik “Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” dedi. Peki Bingöl'de yer altından gelen ses neden çıktı, sebebi anlaşıldı mı? İşte detaylar.

13:36 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 13:59 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Bingöl’de yerin altından gelen sesin sırrı çözüldü mü?
Bingöl’de yerin altından gelen sesin sırrı çözüldü mü?

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü kırsalında, yer altından seslerin geldiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada “Büyük bir depremin habercisi” notuyla paylaşıldı.

Bingöl’de yerin altından gelen ses deprem habercisi mi?

Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi

Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür de, “Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor.

Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle” yanıtını verdi.



#Bingöl
#naci görür
#deprem
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