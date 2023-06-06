8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak müsabakaya Bodrumsporlu taraftarların çok yoğun ilgi göstereceği ve adeta Akhisar'a çıkarma yapacakları ifade edildi. Geçen sezon da 2'nci Lig finalini İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayıp, Teco Karacabey Belediyespor'u saf dışı bırakan yeşil-beyazlılar aynı başarıyı yeniden yaşamak isterken, tüm Bodrum finale kilitlendi.

Tarihinde ilk kez futbolda Süper Lig kapısına gelen Bodrum'da caddeler ve sokaklar yeşil-beyazlı bayraklarla donatıldı. Bodrumspor taraftar grubu Asi Tayfa da futbolseverler için Akhisar'a gelecek otobüsleri organize etmeye başladı. Turizmde marka haline gelen ilçe sporda da aynı vizyonu ortaya koymak için kenetlendi. Önce basketbolda Çağdaş Bodrumspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle büyük sevinç yaşayan halk, futbol takımın da Süper Lig'e çıkması için geri sayıma geçti. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular ise tarihi karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam ediyor.