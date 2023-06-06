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Bodrumspor Pendikspor'la karşı karşıya gelecek

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Akhisar Spor Toto Stadı'nda Pendikspor'la karşı karşıya gelecek Bodrumspor'da tarihi maç öncesi heyecan zirve yaptı. Futbolseverler maçın ayrıntılarını merak ediyor. Bodrumspor- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

13:06 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Bodrumspor

Bodrumspor

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Bodrumspor Pendikspor'la karşı karşıya geliyor. Maçın detayları belli oldu.

BODRUMSPOR- PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak müsabakaya Bodrumsporlu taraftarların çok yoğun ilgi göstereceği ve adeta Akhisar'a çıkarma yapacakları ifade edildi. Geçen sezon da 2'nci Lig finalini İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayıp, Teco Karacabey Belediyespor'u saf dışı bırakan yeşil-beyazlılar aynı başarıyı yeniden yaşamak isterken, tüm Bodrum finale kilitlendi.

BODRUMSPOR'DA HEYECAN VAR

Tarihinde ilk kez futbolda Süper Lig kapısına gelen Bodrum'da caddeler ve sokaklar yeşil-beyazlı bayraklarla donatıldı. Bodrumspor taraftar grubu Asi Tayfa da futbolseverler için Akhisar'a gelecek otobüsleri organize etmeye başladı. Turizmde marka haline gelen ilçe sporda da aynı vizyonu ortaya koymak için kenetlendi. Önce basketbolda Çağdaş Bodrumspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle büyük sevinç yaşayan halk, futbol takımın da Süper Lig'e çıkması için geri sayıma geçti. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular ise tarihi karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam ediyor.



#bodrumspor
#pendikspor
#1.lig
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