Süper Lig
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
SÜPER LİG 38.HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ
Spor Toto Süper Lig’de 38. haftanın programı ve hakemler şöyle:Yarın 17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker 17.00 DG Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan 20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Bahattin Şimşek 7 Haziran Çarşamba 20.00 Ankaragücü - Adana Demirspor: Çağdaş Altay 20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Ümit Öztürk 20.00 Giresunspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam 20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Cihan Aydın