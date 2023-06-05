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Süper Lig’de 38. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı yarın ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. İşte Süper Lig 38. haftanın maç programı ve hakemleri...

13:09 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

SÜPER LİG 38.HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig’de 38. haftanın programı ve hakemler şöyle:Yarın 17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker 17.00 DG Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan 20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Bahattin Şimşek 7 Haziran Çarşamba 20.00 Ankaragücü - Adana Demirspor: Çağdaş Altay 20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Ümit Öztürk 20.00 Giresunspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam 20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Cihan Aydın




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