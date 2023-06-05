|
Spor

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: Şehirde ilginç bir sessizlik var

Galatasaray'ın şampiyonlukla ilgili, "Şu an tüm Türkiye'de çalan şarkı" paylaşımına Trabzonspor'dan cevap geldi.

09:29 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Kulübü, şehirde kutlamalar yapılmadığını gösteren görüntüler paylaştı.

Trabzonspor Kulübü, şehirde kutlamalar yapılmadığını gösteren görüntüler paylaştı.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından görkemli bir kutlama töreniyle kupasını kaldırdı.


Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Maruo Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" parçası, "Şu an tüm Türkiye'de çalan şarkı" notuyla paylaşıldı.


Trabzonspor Kulübü, Galatasaray'ın bu paylaşımını "Şehirde ilginç bir sessizlik var" ifadeleriyle alıntıladı.


Bordo-mavililerin göndermesi sosyal medyada büyük etkileşim aldı.


İşte Galatasaray'ın paylaşımı ve Trabzonspor'un cevabı:





#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ceviz suyunun sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor