Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: Şehirde ilginç bir sessizlik var

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından görkemli bir kutlama töreniyle kupasını kaldırdı.





Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Maruo Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" parçası, "Şu an tüm Türkiye'de çalan şarkı" notuyla paylaşıldı.





Trabzonspor Kulübü, Galatasaray'ın bu paylaşımını "Şehirde ilginç bir sessizlik var" ifadeleriyle alıntıladı.





Bordo-mavililerin göndermesi sosyal medyada büyük etkileşim aldı.





İşte Galatasaray'ın paylaşımı ve Trabzonspor'un cevabı:



















