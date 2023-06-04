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Spor

Şampiyon kupasına kavuştu

Sarı kırmızılı takım 23. kez şampiyon. Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray kupasına kavuştu. Tek tek futbolcular anons edilerek onurlandırdı.

23:48 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray 23.kez şampiyon oldu

Galatasaray 23.kez şampiyon oldu

Galatasaray zorlu bir sezonu geride bıraktı. Şampiyonluğu elde etti. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek 23. kez kupaya ulaştı. Galatasaray, 23. şampiyonluğu için Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Kutlamalarda tribünler coşkuyu sonuna kadar yaşadı. Kupa görselini paylaşan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi etiketleyek; "Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz." yazdı.

Futbolcular seçtikleri şarkıyla tek tek sahneye çıkarken Abdülkerim ve Emre Ahmet Çalık formasıyla sahada yer aldı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Emre Taşdemir, "Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem" şarkısıyla sahneye gelirken tüm tribünler eşlik etti.

Abdülkerim Bardakcı ise Sezen Aksu'dan Yalnız Sitem şarkısıyla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşandı.

Abdülkerim Bardakcı ve Teknik Direktör Okan Buruk gözyaşlarını tutamadı.




#Galatasaray
#şampiyonluk
#Süper Lig
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