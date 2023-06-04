Şampiyon kupasına kavuştu

Galatasaray zorlu bir sezonu geride bıraktı. Şampiyonluğu elde etti. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek 23. kez kupaya ulaştı. Galatasaray, 23. şampiyonluğu için Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Kutlamalarda tribünler coşkuyu sonuna kadar yaşadı. Kupa görselini paylaşan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi etiketleyek; "Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz." yazdı.