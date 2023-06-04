Şampiyon kupasına kavuştu

Galatasaray 23.kez şampiyon oldu
Galatasaray zorlu bir sezonu geride bıraktı. Şampiyonluğu elde etti. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek 23. kez kupaya ulaştı. Galatasaray, 23. şampiyonluğu için Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Kutlamalarda tribünler coşkuyu sonuna kadar yaşadı. Kupa görselini paylaşan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi etiketleyek; "Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz." yazdı.
Futbolcular seçtikleri şarkıyla tek tek sahneye çıkarken Abdülkerim ve Emre Ahmet Çalık formasıyla sahada yer aldı.
Ahmet Çalık unutulmadı
Emre Taşdemir, "Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem" şarkısıyla sahneye gelirken tüm tribünler eşlik etti.
Abdülkerim Bardakcı ise Sezen Aksu'dan Yalnız Sitem şarkısıyla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşandı.
Abdülkerim Bardakcı ve Teknik Direktör Okan Buruk gözyaşlarını tutamadı.