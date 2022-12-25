ÖZET: Boluspor 3-1 Erzurumspor

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 21. dakikasında konuk ekip Eren Tozlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 45'te Melih Okutan ile skoru dengeledi. 78. dakikada ise Dejvi Bregu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti.
Maçın sonucunu belirleyen gol ise 89'da Eray Ataseven'den geldi. 3 hafta sonra galibiyet alan Boluspor puanını 30 yükseltirken Erzurumspor FK 20 puanda kaldı.
Gelecek hafta Boluspor, Manisa FK'yı konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.