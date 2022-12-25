Özgün ÖZET Boluspor 3-1 Erzurumspor
ÖZGÜN HABERLER

ÖZET: Boluspor 3-1 Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor evinde ağırladığı Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Erzurumspor, 21. dakikasında Eren Tozlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 45'te Melih Okutan ile skoru dengeledi. 78. dakikada ise Dejvi Bregu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 89'da Eray Ataseven'den geldi. Boluspor - Erzurumspor maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Boluspor - Erzurumspor maç özeti izle: Golleri kim attı?
Boluspor - Erzurumspor maç sonucu

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 21. dakikasında konuk ekip Eren Tozlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 45'te Melih Okutan ile skoru dengeledi. 78. dakikada ise Dejvi Bregu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

Boluspor Erzurumspor
Boluspor Erzurumspor

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 89'da Eray Ataseven'den geldi. 3 hafta sonra galibiyet alan Boluspor puanını 30 yükseltirken Erzurumspor FK 20 puanda kaldı.

Gelecek hafta Boluspor, Manisa FK'yı konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.

Adana Demirspor - Karagümrük maçında üç puan ev sahibine gitti
ÖZGÜN
Adana Demirspor - Karagümrük maçında üç puan ev sahibine gitti

Galatasaray, İstanbulspor karşılaşmasına liderlik için çıkacak: Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu
ÖZGÜN
Galatasaray, İstanbulspor karşılaşmasına liderlik için çıkacak: Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu
Eşitlik devam ediyor

Eşitlik devam ediyor

​Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.
Aralık ayında denize girdiler

Aralık ayında denize girdiler

​Antalya'da yazdan kalma günler: Güzel havayı görenler sahillere akın etti
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede

​AK Parti Sözcüsü Çelik: Çifte standardın sonuçlarını gördük.

​Martinez'in final penaltılarında yaptıklarını spor psikoloğu anlattı.

Mehmetçik'ten soğuk kış gecesinde yürek ısıtan türkü.

​Gönüllüler arasından özenle seçiliyorlar.

'Yok edileceğinden yüzde 100 eminim.'

​Yolda yürüyen kadına saldırdıkları an kamerada.

​Trabzon'da yerel gazete manşetlerini derbi galibiyeti süsledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.