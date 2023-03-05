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Kamu borcu yapılandırma düzenlemesinde son durum ne?

Borç yapılandırma düzenlenmesinin ne zaman çıkacağı ve yürürlüğe gireceği vatandaşların gündeminde. TBMM Genel Kurulu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapmaya hazırlanıyor. Borç yapılandırma düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi affı ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak? Vergi borcu yapılandırma düzenlemesinde son durum ne? Yapılandırılan vergi borçları nasıl, kaç taksitle ödenecek? İşte detaylar haberimizde.

13:52 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Borç yapılandırma

Borç yapılandırma

Vergi affı borç yapılandırma son dakika gelişmeleri, düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. SGK borçları, vergi cezaları, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçişleri, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları faizlerinin de silinmesini öngören vergi affı düzenlemesinin ne zaman yürülüğe gireceği merak konusu oldu.

Borç yapılandırması vergi borçları düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Borç yapılandırması ne zaman Meclis’e gelecek?

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.​

Haftalık çalışmasına 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Kamu vergi borç yapılandırma

Yapılandırmada borçlar kaç taksitle ödenecek?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

Borç yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor?

  • 14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak. Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek. Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu silinecek.

Borç yapılandırma kapsamı

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

  • Vergi affı düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi borçlarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.

Ayrıca Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne verilecek önergelerle deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi. Deprem bölgesindekilerin 'Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, deprem bölgesindeki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.

Borç yapılandırma vergi affı başvurusu ne zaman, nerede, nasıl yapılacak?

  • Mustafa Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi: "Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.

Borç yapılandırma peşin ödemelerde indirim ne kadar?

Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."

Hangi vergi borçları silinecek?

Hangi vergi, ceza, faizler silinecek?

Elitaş, ilk defa yaptıkları düzenlemeye göre, vatandaşların vergi, ceza, faiz gibi 2 bin lirayı aşmayan borçlarını sileceklerini vurguladı. SGK ve belediyeye olan borçlara da düzenleme yaptıklarını dile getiren Elitaş, teklifle bu yıl sonuna kadar TOKİ tarafından ihale edilen işlerde damga vergisi istisnası uygulaması getirileceğini söyledi.


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Birden fazla konutu hasar görenlerin durumu ne olacak?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem 45 binden fazla kişiyi hayattan kopardı. Devlet depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "405 bin afet konutu yapılacak, Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık" dedi. TOKİ eliyle inşa edecek afet konutlarının ödeme koşulları belirlendi. Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Deprem bölgesinde birden fazla evi olan afetzedelere sadece bir konut yapılacak. İşte inşa edecek afet konutlarının ödeme koşulları.


#Borç yapılandırma
#Vergi Affı
#vergi borcu yapılandırma
#resmi gazete
#meclis
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Kamu borcu yapılandırma düzenlemesinde son durum ne?
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