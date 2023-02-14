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Petrol fiyatları ABD enflasyonu öncesi düşüşte: 86,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,61 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin stratejik petrol rezervinden piyasaya petrol satışı yapacağına ilişkin haber akışı etkili oldu. Brent petrol ve döviz kurundaki değişime göre şekillenen akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi.

10:17 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Brent petrol fiyatı

Brent petrol fiyatı

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalarak 86,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,57 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin stratejik petrol rezervinden piyasaya petrol satışı yapacağına ilişkin haber akışı etkili oldu.


Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkesi ABD'nin stratejik petrol rezervinden 26 milyon varil petrolü kullanıma sunması bekleniyor. Uzmanlar, bu satışla ABD'nin stratejik petrol rezervinin 1983'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyeceğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri ile büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor.

Tahminlerin üzerinde gelen bir Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini destekleyeceği değerlendiriliyor.

Piyasalarda ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün bugün açıklanacak aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 86,42 ile 86,69 dolar aralığının direnç, 86,15 ile 85,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Benzin motorin fiyatı

Benzin ve motorine zam mı geldi?

Brent petrol ve döviz kurundaki değişime göre şekillenen akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,09 TL; motorineyse 1,21 TL zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı zamla 20,92 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 21,28 TL oldu.



#Brent petrol
#Brent petrol fiyatı
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#motorin
41 dakika önce
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Petrol fiyatları ABD enflasyonu öncesi düşüşte: 86,37 dolardan işlem görüyor.
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