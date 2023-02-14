Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana illerimizi etkiledi. Deprem 31 bin 643 canımızı aldı. Devlet ile millet el ele verip bu afetin üstesinden gelmek için var gücüyle çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.