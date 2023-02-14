|
Depremin 9. gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Depremin dokuzuncu gününde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken iki mucize haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. iki kişi sağ kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta 198 saatin sonunda Pınar apartmanın enkazından 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbak Yeninar kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta da 8 katlı bir apartmanın kazan dairesinde olan iki gençle temas kuruldu.
21 yaşında olan Abdülbaki ve 17 yaşındaki Muhammet ile temas kuran ekipler çalışmalarına hız verdi. 198. saatte 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki Abdülbaki sağ olarak çıkarıldı. Depremin 198. saatinde Adıyaman'da Yeni Mahalle, Abdul Musa Caddesi'nde, Muhammed Cafer Çetin de (18) enkaz altından sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'taki Seçkinler apartmanında da 3 kız kardeşle temas kurulduğu öğrenildi. Öte yandan zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler peş peşe gelmişti.
Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde bir mucize daha gerçekleşti.
Şazibey Mahallesinde bulunan 8 bloklu 11 katlı Ebrar Sitesi'nin enkazında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı.
Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan Kuruoğlu mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki Hatice Akan, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazından 180 saat sonra kurtarıldı.
Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.