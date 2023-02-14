|
Özgün

Umutlar tükenmedi: 198. saatin sonunda enkazdan 2 kişi kurtarıldı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, binlerce kişi hayatını kaybetti. İlk saatlerde enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'taki enkaz çalışmaları sonucunda 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar ile Adıyaman'da18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin de 198. saatte enkazdan çıkarıldı İşte detaylar.

09:41 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremin 9. gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremin 9. gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremin dokuzuncu gününde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken iki mucize haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. iki kişi sağ kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta 198 saatin sonunda Pınar apartmanın enkazından 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbak Yeninar kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta da 8 katlı bir apartmanın kazan dairesinde olan iki gençle temas kuruldu.

21 yaşında olan Abdülbaki ve 17 yaşındaki Muhammet ile temas kuran ekipler çalışmalarına hız verdi. 198. saatte 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki Abdülbaki sağ olarak çıkarıldı. Depremin 198. saatinde Adıyaman'da Yeni Mahalle, Abdul Musa Caddesi'nde, Muhammed Cafer Çetin de (18) enkaz altından sağ çıkarıldı.

Enkaz altından mucize kurtuluşlar

Kahramanmaraş'taki Seçkinler apartmanında 3 kız kardeşle temas kuruldu

Kahramanmaraş'taki Seçkinler apartmanında da 3 kız kardeşle temas kurulduğu öğrenildi. Öte yandan zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler peş peşe gelmişti.

185. SAATTE MUCİZE

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde bir mucize daha gerçekleşti.

Şazibey Mahallesinde bulunan 8 bloklu 11 katlı Ebrar Sitesi'nin enkazında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı.

Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

182. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan Kuruoğlu mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

180. SAATTE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki Hatice Akan, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazından 180 saat sonra kurtarıldı.

Hatice Akanş, Onikişubat ilçesi Altınköşk Apartmanı'nın enkazından sağ olarak kurtarıldı

178. SAATTE YARALI OLARAK KURTARILDI

Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Hivay Üşer

#deprem
#son dakika deprem
#Muhammed Enes
#abdulbaki
1 saat önce
default-profile-img
Umutlar tükenmedi: 198. saatin sonunda enkazdan 2 kişi kurtarıldı
Deprem bölgesinden 30 bin dolarlık gümüş çalan 3 şüpheli, polise yakalandı
Bireysel emeklilikte devlet katkısı hesaba ne zaman geçer?
Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
Lakers, deplasmanda kaybetti
Deprem felaketinin doğaya verdiği zarar havadan görüntülendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.