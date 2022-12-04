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Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman?

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine çıkacak. Peki Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek final maçı CANLI İZLE
Brezilya - Güney Kore çeyrek final maç tarihi

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

5 Aralık Pazartesi günü Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı hangi kanalda?

Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı canlı izle

Brezilya-Güney Kore muhtemel ilk 11

Brezilya:

  1. Ederson,
  2. Dani Alves,
  3. Militao,
  4. Bremer,
  5. Alex Telles,
  6. Fabinho,
  7. Fred,
  8. Rodrygo,
  9. Martinelli,
  10. Antony,
  11. Gabriel Jesus

Güney Kore kadrosu:

  1. 1 Seung-Gyu Kim
  2. 3 Jin-su Kim
  3. 15 Moon-Hwan Kim
  4. 19 Young-Gwon Kim
  5. 20 Kwon Kyung-Won
  6. 5 Woo-young Jung
  7. 6 In-beom Hwang
  8. 10 Jae-seong Lee
  9. 18 Kang-in Lee
  10. 7 Heung-min Son
  11. 9 Gue-Sung Cho

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

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