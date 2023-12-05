‘Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Aralık ayında halka arz olan hisseler neler?’ sorularının yanıtları borsaya yeni girecek veya yatırım yapacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Aralık ayının başlamasıyla birlikte halka arz olacak şirketler ve hisseler açıklanmaya devam ediyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler ise SPK tarafından duyuruldu. Peki, bu hafta halka arz olan hisseler hangileri? İşte detaylar.